Aus dem Infrastrukturministerium in Rom verlautete, dass sich der Manager dazu entschlossen habe, sein Amt vorzeitig niederzulegen. Auslöser dieses Beschlusses war ein Treffen zwischen Salvini und Donnarumma am Donnerstagmorgen in Rom. Unmittelbar nach dem Gespräch berief der FS-Chef die Führungsspitze des Bahnkonzerns ein.<BR \/><BR \/>Donnarumma soll seinen Posten deutlich vor dem regulären Ende seines Mandats aufgeben. Dieses wäre erst nach der Genehmigung des Jahresabschlusses 2026, also im Frühjahr kommenden Jahres, ausgelaufen. Nach Informationen aus Regierungskreisen wird derzeit an einer einvernehmlichen Trennung gearbeitet. Offen ist noch die Frage einer möglichen Abfindung. Ob und wann Donnarumma seinen Rücktritt offiziell bekannt geben wird, ist bislang offen. In politischen Kreisen gilt sein Abschied jedoch inzwischen als wahrscheinlich.<BR \/><BR \/>Der Personalwechsel wäre der vorläufige Höhepunkt einer Krise, die Italiens Bahnsystem seit Monaten belastet. Wiederholt kam es zu technischen Störungen, Sabotagen und Verspätungen auf wichtigen Strecken. Betroffen waren sowohl die Hochgeschwindigkeitszüge als auch der Regionalverkehr. Die Probleme sorgten für wachsenden Unmut bei Reisenden und lösten eine politische Debatte über den Zustand der Infrastruktur und die Führung des Konzerns aus.<h3>\r\n1300 Baustellen offen<\/h3>Bereits vor wenigen Tagen hatte Salvini die Spitzen von FS, der Bahngesellschaft Trenitalia, der Infrastrukturgesellschaft RFI, der Straßengesellschaft Anas sowie weiterer Konzerntöchter ins Verkehrsministerium einbestellt. Bei dem Treffen ging es um die Vorbereitung auf die bevorstehende Urlaubssaison und die Auswirkungen der umfangreichen Bauarbeiten auf dem Schienennetz.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Ministeriums sind derzeit rund 1.300 Baustellen am italienischen Bahnnetz offen. Regierung und Konzern betonten nach dem Treffen zwar, die Pünktlichkeit habe sich in der ersten Junihälfte um sieben Prozent verbessert. Gleichzeitig räumten sie ein, dass die zahlreichen Bauarbeiten weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr haben. Die Schwierigkeiten rissen jedoch nicht ab: Noch am Donnerstag musste der Regionalverkehr zwischen den Bahnhöfen Roma Ostiense und Roma Tuscolana vorübergehend eingestellt werden. Grund waren technische Überprüfungen an der Oberleitung nach der Durchfahrt eines Zuges. Die Maßnahme führte erneut zu Verspätungen und Einschränkungen im Verkehr.<BR \/><BR \/>Nicht nur die italienischen Bahnen sind derzeit mit Problemen konfrontiert. Eine mehrstündige Störung im digitalen Funknetz hatte in der Nacht auf Mittwoch den Zugverkehr in ganz Deutschland vorübergehend zum Erliegen gebracht. Kurz nach Mitternacht gelang es Technikern der Deutschen Bahn nach Angaben der Südtiroler Konzernchefin Evelyn Palla, mit einem „Notfallsystem“ das Problem zu beheben, und die ersten Züge rollten wieder. Das österreichische Netz war laut ÖBB-Angaben nicht von der Störung betroffen, allerdings mussten Züge an der Grenze anhalten.