Nach langer Pause wieder ein WTO-Ministertreffen geplant

Die pandemiebedingt mehrmals verschobene Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) findet nun vom 12. bis 15. Juni in Genf statt. Darauf haben sich die 164 Mitgliedsländer geeinigt, wie WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala am Montag in Genf mitteilte. Es ist die 1. Ministerzusammenkunft der schlingernden Organisation seit Dezember 2017 in Buenos Aires.