Nach mehr als 50 Jahren: Personentransport plötzlich illegal

Andernorts investiert das Land Millionen in den Bau und in die Erneuerung von Seilbahnen, das kleine Pawigler Bahnl darf aber plötzlich – nach mehr als 50 Jahren Betrieb – nur mehr Personen, die in offizieller Mission unterwegs sind, von der Gegend bis in den Lananer Ortsteil bringen. + von Florian Mair