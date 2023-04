Nachhaltiges Erfolgsrezept: Leitner baut zweite urbane Seilbahn in Mexiko

„Linea Verde“ schließt wichtige Lücke

Mit den Seilbahnen kann viel Zeit im starken Berufsverkehr gespart werden. - Foto: © Vitro Jasso

Bei der Eröffnung der Linea Verde (von links): Der italienische Botschafter Luigi De Chiara, der Gouverneur des Bundesstaates Mexico-Stadt Alfredo del Mazo Maza und Leitner-Vorstand Martin Leitner. - Foto: © Vitro Jasso

Mexiko-Stadt: In 36 Minuten zum U-Bahn-Anschluss

Die Millionenstadt Ecatepec de Morelos, Teil der Metropolregion um Mexiko-Stadt, gilt weltweit als Vorreiterin bei der Integration von Seilbahnen in das städtische Verkehrsnetz.Vor 7 Jahren baute das Sterzinger Seilbahnunternehmen Leitner die 5 Kilometer lange „Mexicable 1 – Linea Roja“. Seit ihrer Inbetriebnahme verzeichnet die Anlage mit ihren Betriebszeiten von mehr als 18 Stunden pro Tag bereits über 41 Millionen Fahrten.Als wesentliches Erfolgsrezept erwies sich dabei auch die deutliche Zeitersparnis gegenüber der Autofahrt: Statt 50 Minuten im Stau zu stehen, sorgt die Seilbahn in nur 19 Minuten für die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz der Metropole.Mit der offiziellen Eröffnung der „Mexicable 2 – Linea Verde“ am 30. März kommt es nun zu einem Lückenschluss innerhalb des Seilbahnnetzes von Ecatepec de Morelos.Die aus 3 miteinander verbundenen Seilbahnen bestehende Leitner-Anlage befördert künftig täglich rund 35.000 Menschen aus den Municipios Ecatepec de Morelos und Tlalnepantla de Baz nach Mexiko-Stadt und schont dabei durch die geräuscharme Überquerung die Naturgebiete von Zacatenco im Bezirk Gustavo A. Madero.Die Anlage startet an der zweiten Station der „Linea Roja“ und führt die Passagiere in rund 300 Kabinen über eine Länge von 8,5 Kilometern und 7 Stationen zur U-Bahn-Station Indios Verdes.„Damit ist gewährleistet, dass die Bewohner des Gebiets von einem bequemen, sicheren und schnellen Zugang zum U-Bahn-Netz profitieren. Die Verbindung erfolgt über 3 hintereinander geschaltete Anlagen mit jeweils einer Zwischenstation, womit einschließlich der Terminals insgesamt 7 Bahnhöfe befahren werden können. Dank der Nutzung von 3 unabhängigen Systemen erreichen wir dabei noch mehr Flexibilität“, erklärt Giacomo Trattenero vom Leitner Sales-Team.Als besonders herausfordernd erwies sich die topographische und städtebauliche Situation vor Ort. „Aufgrund der stark eingeschränkten Platzverhältnisse mussten Materialanlieferungen teils in der Nacht und oft nur mittels kleiner Kräne und Transportfahrzeuge bewältigt werden. Durch die Querung einer der am stärksten befahrenen Autobahnen von Mexiko-Stadt und der fehlenden Möglichkeit, diese zu sperren, mussten wir sogar Drohnen für die Verlegung des Vorseils zwischen den einzelnen Stützen einsetzen“, berichtet Montageleiter Patrick Rudigier.Auch im Bezirk Iztapalapa südöstlich der Metropolregion Mexiko-Stadt sorgt seit 2021 eine Seilbahn von Leitner für eine Entlastung des städtischen Verkehrs.Die mehr als 10 Kilometer lange Anlage „Cablebus 2“ bietet den 1,8 Millionen Einwohnern im Einzugsgebiet eine bessere Verbindung zu Arbeitsplätzen, Schulen und Freizeitmöglichkeiten.Ausschlaggebend für die hohe Akzeptanz des neuen Verkehrsmittels war auch hier die markante Beschleunigung des Transports: Mit nur noch 36 Minuten hat sich die Reisezeit entlang der Strecke mehr als halbiert.