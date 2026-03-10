<BR \/>EcoVadis ist eine internationale Bewertungsplattform, die Unternehmen nach ihrer Nachhaltigkeitsleistung (ESG-Standards) bewertet. Die Agentur analysiert mehr als 100.000 Unternehmen auf der ganzen Welt anhand von vier Dimensionen: Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. <h3>\r\nVerbesserung in allen vier Bereichen<\/h3>Besonders stark schnitt Alperia im Umweltbereich ab. Dort erreichte das Unternehmen laut eigenen Angaben 89 von 100 Punkten – eine Steigerung um 19 Punkte im Vergleich zu 2022. Als Grund nennt Alperia unter anderem die Modernisierung der Wasserkraftwerke, durch die Emissionen reduziert werden konnten. Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität sowie zur Renaturierung von Lebensräumen gestartet.<BR \/><BR \/>Auch in den anderen Kategorien verbesserte sich der Energiedienstleister deutlich. Im Bereich Menschen und Rechte erhielt Alperia 97 von 100 Punkten (2022: 70 Punkte). Für Governance und Cybersicherheit gab es 80 Punkte, für nachhaltige Beschaffung 79 Punkte.<BR \/><BR \/>„Das EcoVadis-Rating bestätigt, dass Nachhaltigkeit kein nebensächlicher Aspekt unserer Tätigkeit ist, sondern ein struktureller Bestandteil des Geschäftsmodells von Alperia“, bewertet Alperia-Generaldirektor Luis Amort das Ergebnis. Es zeige, „dass die Investitionen in Anlagen und Netze sowie in der Unternehmensführung bis hin zur Lieferkette konkrete, messbare Ergebnisse geliefert haben.“