Nachhaltigkeit im Handwerk: Von Materialien und Menschen

Werner Schnappauf: Deutschland und Italien mit seiner autonomen Provinz Südtirol sind wirtschaftlich und gesellschaftlich stark verbunden. Beide Länder befinden sich in tiefgreifenden Transformationsprozessen. Wir haben heute ein nie dagewesenes Momentum für die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele und der Pariser Klimaziele. Die europäischen Staaten werden nur durch ambitionierte partnerschaftliche EU-Aktivitäten und engen bilateralen Austausch, z.B. beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, einen guten Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten können.Schnappauf: Viele Elemente der Nachhaltigkeit werden im Handwerk seit jeher gelebt, etwa durch eine hohe regionale Wertschöpfung, einen sparsamen Umgang mit Ressourcen und das Angebot von Ausbildungsplätzen. Das Vorhandene darzustellen und behutsam neue Ziele zu setzen, ist aus meiner Sicht ein guter Ansatz für kleine Handwerksbetriebe. Ich ermutige dazu, das Nachdenken über das eigene Nachhaltigkeitsengagement als Chance zu nutzen – im Wettbewerb sowohl um Fachkräfte als auch um Aufträge und Kapital. Die Handwerkskammern können dabei Hilfestellung leisten. Mit der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) wurde in Deutschland ein Nachhaltigkeitsnavigator Handwerk entwickelt, der zu einem Bericht nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) hinführt.Schnappauf: Die EU verfolgt das Ziel, die Circular Economy im Rahmen des sogenannten European Green Deal zu stärken. Unter anderem drängt die EU darauf, dass schon beim Produktdesign die Reparierfähigkeit und die spätere Demontage mitgedacht werden. Auch soll eine stärkere Standardisierung von wichtigen Produktbestandteilen erfolgen. All das garantiert dem Handwerk wichtige Betätigungsfelder. Gleichzeitig sollte auch die Attraktivität von Handwerksberufen gestärkt werden – Berufsbilder der Zukunft.