„Nachhaltigkeit ist eine Verpflichtung gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Mit dem Label haben wir einen gemeinsamen Rahmen und ein wichtiges Kommunikationsinstrument geschaffen. Als HGV begleiten wir unsere Mitgliedsbetriebe auf ihrem Weg zur Zertifizierung mit kompetenter fachlicher Beratung“, betonte HGV-Direktor Raffael Mooswalder. <BR \/><BR \/>Auch IDM Südtirol unterstreicht die wachsende Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit: „Nachhaltige Qualität wird zunehmend nachgefragt und bietet klare Wettbewerbsvorteile für die Destinationen und die Betriebe“, so Wolfgang Töchterle, Director Marketing IDM.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltungsreihe machte Station im Parkhotel Holzner in Oberbozen, im Hotel Therme Meran sowie im Südtiroler Gasthaus Jochele in Pfalzen. Die Betriebe zeigten, wie Nachhaltigkeit konkret umgesetzt werden kann – von energiesparenden technischen Maßnahmen, über eine regionale Küche, bis hin zu ganzheitlichen nachhaltigen Unternehmensstrategien.<BR \/><BR \/>Keynote-Speaker Ben Förtsch vom ersten klimapositiven Hotel Europas, das Hotel Luise in Erlangen, verdeutlichte, dass Nachhaltigkeit kein Verzicht, sondern Haltung und Erfolgsfaktor ist: „Nur wenn Team und Umfeld eingebunden sind, kann regenerativer Tourismus funktionieren.“ Sein Fazit: Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr das „grüne Extra“, sondern Teil der betrieblichen Infrastruktur und ein wesentliches Mittel zur Differenzierung und Profilierung. <BR \/><BR \/>Neben den außergewöhnlichen Locations waren es vor allem die wertvollen Impulse und der inspirierende Austausch unter Branchenkolleginnen und -kollegen, die die Veranstaltungen zu einem nachhaltigen Event machten.