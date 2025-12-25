Laut aktuellem Entwurf des Dekrets „Milleproroghe“ ist zwar ein Aufschub auf 31. März 2026 vorgesehen, doch nach jetzigem Stand offenbar nur für Gastronomie und Hotels kleiner und mittlerer Größe (Mikrounternehmen).<BR \/><BR \/><BR \/>„Wenn der Staat eine verpflichtende Katastrophenversicherung einführt, dann muss er auch dafür sorgen, dass Betriebe sie realistisch, rechtssicher und zu tragbaren Bedingungen abschließen können. Ein Aufschub ist richtig – aber er muss für alle Mikrounternehmen gelten“, betont Sabine Mayr, Direktorin des hds.<BR \/><BR \/><BR \/>Umso wichtiger ist jetzt ein politisch eindeutiges Signal: kein Zeitdruck auf dem Rücken der Kleinsten. „Wer Mikrounternehmen wirklich schützen will, muss ihnen Zeit geben – und zwar allen. Wir erwarten eine Korrektur des Entwurfs: Aufschub ohne Wenn und Aber für die gesamte Kategorie der Mikrounternehmen“, ergänzt hds-Präsident Philipp Moser.<h3>\r\nFehlende Planungssicherheit und offene Detailfragen<\/h3><BR \/>Mikrounternehmen – vom Handwerksbetrieb über den Einzelhandel bis zum Dienstleister – stehen vor denselben Problemen: fehlende Planungssicherheit und offene Detailfragen. Eine branchenspezifische Verlängerung würde hingegen neue Ungerechtigkeiten schaffen und den Druck auf viele Betriebe künstlich erhöhen.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Wirtschaftsverband hds erwartet sich daher:<BR \/><BR \/>- Aufschub der Frist für die verpflichtende Naturkatastrophenversicherung für alle Mikrounternehmen, nicht nur für Gastronomie und Hotels.<BR \/><BR \/>- Sofortige Klarstellung durch Regierung und Parlament, damit Betriebe nicht bis zur letzten Minute im Ungewissen bleiben.<BR \/><BR \/><BR \/>Der hds weist darauf hin, dass das Dekret aktuell noch als Entwurf vorliegt. Rechtssicherheit besteht erst nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik, die voraussichtlich bis Ende Dezember erfolgen soll.