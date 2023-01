Netflix will gemeinsame Nutzung von Konten sperren: 100 Millionen Accounts gefährdet

Was sich ändern soll

Ort der Verbindung über IP-Adresse herauszufinden

Die Ära der gemeinsamen Passwörter bei Netflix könnte bald zu Ende gehen. Nach dem Verlust von über 200.000 Abos im Jahr 2022 hat der US-Streaming-Riese beschlossen, seine Strategie erneut zu ändern.Von diesem Kurswechsel war bereits vor einigen Monaten die Rede, doch nun könnte es einen Termin geben, wie in einem Schreiben an die Aktionäre vom 19. Januar mitgeteilt wurde: Man plane, die gemeinsame Nutzung von Konten außerhalb des Familienkreises zu untersagen.Davon wären 100 Millionen Accounts betroffen. Das Datum, ab dem das Unternehmen die Praxis der Sperrung gemeinsamer Konten einstellen wird, wurde nicht offiziell bekannt gegeben. So wie es ausschaut, könnte dies aber schon im März passieren.Derzeit hängt der Abonnementplan von der Anzahl der Geräte ab, die gleichzeitig angeschlossen werden können, aber es gibt keine Beschränkungen für die Anzahl der Geräte, die mit dem Konto verbunden werden können.Mit der Einführung der Änderungen soll sich zunächst die Auslegung des Begriffs „Haushalt“ ändern, der eine Gruppe von Personen bezeichnet, die im selben Haus leben. Um dies zu herauszufinden, wurde bei Tests, die durchgeführt wurden, der Ort der Verbindung über die IP-Adresse ermittelt.Wenn eine Anomalie dann 2 Wochen lang anhielt, erhielten die Nutzer eine Benachrichtigung mit dem Vorschlag, die Standardadresse zu ändern oder eine zusätzliche Gebühr zu zahlen, um das Abonnement in beiden Wohnungen nutzen zu können.