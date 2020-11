Networking-Event: Unternehmen und Studierende im Austausch

Das Networking-Event „Talente-Aperitivo“ des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen fand am Mittochnachmittag statt. Rund 80 interessierte Studierende aus dem In- und Ausland und 25 Südtiroler Unternehmen beteiligten sich an der Online-Veranstaltung.