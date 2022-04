„Netzwerken und Austausch bringen Mehrwert für Jungunternehmer“

Valentina Pezzei und Matthias Rössler wurden zur Präsidentin und zum Vizepräsidenten der Gruppe Junge im hds gewählt. - Foto: © hds

Die Jungunternehmer Valentina Pezzei und Matthias Rössler wurden kürzlich im Hauptsitz des Wirtschaftsverbandes hds zur Präsidentin und zum Vizepräsidenten der Gruppe Junge im hds gewählt.Des Weiteren wurden Carmen Raffeiner, Karin Gluderer, Manuela Egger, Sarah Enderle, Felix Brugger, Gabriel Schenk, Michael Picarella, Zeno Mayr und Tobias Plankensteiner von der Vollversammlung in den Vorstand gewählt.Pezzei dankte dem sehr aktiven Vorstand und erklärte die Ziele der Jungen im hds. „Der Aufbau eines starken Netzwerkes, der regelmäßige Informationsaustausch zwischen Jungunternehmerinnen und -unternehmern und die Organisation von Events und Initiativen zur Stärkung der Gruppe sind unsere Schwerpunkte“, so die Präsidentin.Rückblickend zeigte sich Pezzei zufrieden, dass im vergangenen Jahr trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen doch einige Veranstaltungen in Präsenz abgehalten werden konnten. „Nicht unerwähnt bleiben darf auch unsere Intention, weiterhin eng mit den anderen Jugendorganisationen der anderen Verbände zusammenzuarbeiten.“Für heuer sind neben den Veranstaltungen auch verstärkt Betriebsbesichtigungen, Stammtische und Weiterbildungen geplant. „Das Ziel immer vor Augen: Netzwerken, Austausch und die Gruppe der Jungunternehmer insgesamt stärken“, betont abschließend ein begeistertes Führungsduo.