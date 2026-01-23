Die Debatte rund um die Generation Z – also jene Jahrgänge von etwa 1995 bis 2010 – sorgt auch in Südtirol regelmäßig für Diskussionen. Nicht selten werden junge Menschen pauschal als bequem, anspruchsvoll oder wenig leistungsbereit dargestellt. Ein Zerrbild, das Personalexpertin Dorotea Mader entschieden zurückweist. „Es ist überzogen und nahezu anmaßend, einer ganzen Generation solche Eigenschaften zuzuschreiben. In jeder Altersgruppe gibt es sehr engagierte Menschen – und andere eben weniger“, stellt sie klar.<BR \/><BR \/>Der eigentliche Wandel liege nicht bei der Einstellung der jungen Leute, sondern in den Rahmenbedingungen. „Wir befinden uns heute in einem Arbeitnehmermarkt. Das bedeutet: Junge Menschen haben Auswahlmöglichkeiten, sie können Forderungen stellen und sich ihren Arbeitsplatz aussuchen. Das ist kein Zeichen von Faulheit, sondern eine Folge der Marktlage“, so Mader.<BR \/><BR \/><i>Sie sind mit Ihrer derzeitigen Stelle nicht vollständig zufrieden? Diese Information behandeln wir vertraulich. <a href="https:\/\/www.dolomitenmarkt.it\/jobs\/diskrete-jobsuche?mtm_campaign=DM_dmdiskretejobsuche_stol_artikel__dj_storyline_jungemenschen&mtm_kwd=DJ_storyline_jungemenschen&mtm_source=Stol&mtm_medium=Artikel&mtm_cid=32&mtm_group=DolomitenMarkt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Registrieren Sie sich kostenlos und unverbindlich für die diskrete Jobsuche.<\/a> Nach Vervollständigung des Profils können Sie sich zurücklehnen und abwarten – interessierte Arbeitgeber haben dann die Möglichkeit mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Im diskreten Modus entscheiden ausschließlich Sie, ob und wann Sie Ihre Identität offenlegen.<\/i><BR \/><BR \/>Der anhaltende Fachkräftemangel verstärke diese Entwicklung. Viele Betriebe müssten mit knapperen Teams immer mehr leisten. Bleibe zusätzliches Personal aus, steige zwangsläufig der Druck. „Wenn Mitarbeitende dann ihre Grenzen aufzeigen und sagen: So kann es nicht weitergehen, wird das schnell als mangelnde Einsatzbereitschaft interpretiert“, erklärt die Expertin.<BR \/><BR \/>Ein weiterer zentraler Punkt ist der veränderte Umgang mit Gesundheit und Lebensqualität. Die Generation Z habe ein stärkeres Bewusstsein für mentale Belastungen und wisse, dass dauerhafte Überforderung krank machen kann. „Junge Menschen wollen nicht permanent am Limit arbeiten. Sie achten bewusster auf ihre Balance und ihr Wohlbefinden“, sagt Mader. Gleichzeitig habe sich auch der Zugang zur Arbeit verändert: Effizienz, digitale Hilfsmittel und die Sinnhaftigkeit von Aufgaben spielten eine größere Rolle als früher.<BR \/><BR \/>Klassische Führungsmodelle stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen. „Reine Anweisungen ohne Erklärung funktionieren nicht mehr. Wer junge Menschen führen will, muss begründen können, warum etwas getan wird, und sie als gleichwertige Gesprächspartner ernst nehmen“, betont Mader.<BR \/><BR \/>Auch das Verständnis von Loyalität habe sich verschoben. Während frühere Generationen oft lange in einem Unternehmen blieben, sei das nicht immer freiwillig gewesen. „Das war häufig Loyalität aus Mangel an Alternativen. Heute wechseln junge Menschen schneller, wenn die Bedingungen nicht stimmen – einfach weil sie es können“, so Mader.