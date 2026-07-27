Seit 2002 zieren fiktive Fenster, Brücken und Tore unsere Euro-Banknoten – bewusst abstrakt, um keines der Mitgliedsländer zu bevorzugen. Doch nach über 20 Jahren arbeitet die Europäische Zentralbank (EZB) an einer neuen Generation an Geldscheinen.<BR \/><BR \/>Im Rahmen eines Wettbewerbs reichten mehr als 1.200 Grafiker ihre Designideen ein. Eine von der EZB ernannte Fachjury bewertete die Entwürfe und wählte die besten aus – und nun sind die EU-Bürger dran. <a href="https:\/\/www.ecb.europa.eu\/euro\/banknotes\/future_banknotes\/html\/design-proposals.de.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bis zum 21. September läuft EU-weit eine Online-Abstimmung.<\/a> Die finale Entscheidung trifft der EZB-Rat noch vor Jahresende.<h3>\r\nVon da Vinci bis zum Eisvogel<\/h3>Zur Wahl stehen zwei Themenwelten mit jeweils fünf Design-Entwürfen.<BR \/><BR \/> Erstere Motivwelt nennt sich „Europäische Kultur“ mit berühmten Europäern auf der Vorder- und Alltagsszenen auf der Rückseite. Auf den Fünf-Euro-Schein ist die griechische Opernlegende Maria Callas verewigt, auf dem Zehn-Euro-Schein der deutsche Komponist Ludwig van Beethoven. Die 20-Euro-Note zeigt die polnisch-französische Wissenschaftlerin Marie Curie, der 50-Euro-Schein den spanischen Schriftsteller Miguel de Cervantes zu sehen. Den 100-Euro-Schein bildet das italienische Universalgenie Leonardo da Vinci ab, während der 200-Euro-Schein der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner gewidmet ist. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1340592_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit diesen Persönlichkeiten möchte die EZB nach eigenen Angaben das europäische Gemeinschaftsgefühl stärken. Kritiker sehen darin allerdings diplomatischen Zündstoff: Die Auswahl könnte in manchen Mitgliedstaaten für Unmut sorgen.<BR \/><BR \/>Die zweite Motivreihe heißt „Flüsse und Vögel“ mit heimischen Gewässern und Vögeln auf der Vorder- und EU-Institutionen wie Parlament oder Gerichtshof auf der Rückseite. Laut EZB wären das ein Mauerläufer (Fünf-Euro-Schein), ein Eisvogel (10), ein Schwarm von Bienenfressern (20), ein Weißstorch (50), ein Säbelschnäbler (100) und ein Basstölpel (200).<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1340595_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Gegensatz zur ersten Motivreihe knüpft die EZB an das ursprüngliche Gestaltungsprinzip der Euro-Banknoten an: keine nationalen Symbole oder Persönlichkeiten, die einzelne Mitgliedstaaten bevorzugen könnten.<h3>\r\nForm und Farbe bleiben gleich<\/h3>Zwei Dinge bleiben jedoch auch mit dem neuen Design gleich: Form und Farben der Scheine bleiben erhalten. Auch der umstrittene 500-Euro-Schein, dessen Produktion längst eingestellt wurde, feiert kein Comeback. Wer allerdings noch alte 500er im Portemonnaie hat, kann beruhigt sein: Sie behalten dauerhaft ihre Gültigkeit.