Neue Euro-Schuldenkrise? EZB kämpft gegen höhere Anleihezinsen

Ohnehin schon von hohen Schuldenständen geplagte Staaten wie Italien kommen dadurch noch mehr unter Druck, da sich ihre Finanzierungskosten erhöhen. Dagegen will die EZB jetzt einschreiten, wie sie am Mittwoch nach einer Sondersitzung des EZB-Rats ankündigte. Dabei stellten die Währungshüter auch ein neues geldpolitisches Werkzeug in Aussicht.An den Anleihemärkten sorgte die Ankündigung für etwas Beruhigung. Die Rendite der 10-jährigen italienischen Staatsanleihe sank zeitweise auf 3,92 Prozent - ein Minus von 0,30 Prozentpunkten im Tagesverlauf. Die Rendite griechischer 10-jähriger Staatstitel verringerte sich auf 4,308 Prozent, ein Rückgang von 0,35 Prozentpunkten. Der Dax baute nach einem kurzen Durchhänger seine Gewinne aus.Die wichtige Nachricht sei, dass die EZB etwas präsentieren wolle, kommentierte Zinsstratege Antoine Bouvet vom Bankhaus ING. „Was zählt ist, dass etwas kommt und das gibt potenziellen Verkäufern italienischer Anleihen zumindest die Gewissheit, dass es für die Ausweitung der Renditeabstände eine Grenze gibt.“ Jörg Angele, Volkswirt beim Schweizer Bankhaus Bantleon, merkte an: „Wir gehen davon aus, dass das neue Instrument binnen weniger Wochen eingesetzt werden kann.“Die Währungshüter beschlossen auf ihrer Sondersitzung unter anderem, bei der Wiederanlage der Gelder aus auslaufenden Anleihen höher verschuldeten Euro-Ländern besonders unter die Arme zu greifen. Bei den anstehenden Reinvestitionen der Gelder aus dem jüngst beendeten billionenschweren Krisen-Anleihenkaufprogramm PEPP sollen diese Länder nun verstärkt berücksichtigt werden. Der EZB werde hier Flexibilität walten lassen.Zudem wurden die Notenbank-Ausschüsse beauftragt, rasch ein neues Instrument zu erschaffen, mit dem das Auseinanderdriften der Renditen von Staatsanleihen bekämpft werden kann. Wie das Werkzeug ausschauen soll, sagten die Währungshüter allerdings nicht.