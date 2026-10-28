Alles begann mit der Mustermesse 1948, daraus wurde später die Herbstmesse – und jetzt folgt „Good Life“: Die Mutter aller Südtiroler Messen schlägt ein neues Kapitel auf. Die Premieren-Ausgabe des neuen Formats findet vom 13. bis 15. November statt.<BR \/><BR \/>Neu sind nicht nur der Name, sondern auch Inhalt und Konzept: Statt reiner Warenschau rückt künftig die Frage eines guten gesunden Lebens in den Mittelpunkt. Und statt bloßer Produktkäufe setzt die Messe Bozen mehr denn je auf „Erlebnis und Austausch“, wie Messe-Präsidentin Greti Ladurner betont. „Wir wollen Inspiration schaffen und dazu anregen, Neues auszuprobieren, ohne dabei belehrend zu sein.“<h3>\r\n„Good Night“ als Programmhöhepunkt<\/h3>Neben den rund 300 Ausstellern begleiten zahlreiche Events die dreitägige Messe. „Ingesamt haben wir 100 Veranstaltungen, so viele wie noch nie bei einer Publikumsmesse“, erklärt Messe-Direktor Thomas Mur. Diese finden in den Messehallen verteilt auf mehreren Bühnen statt. Auf der Gesundheitsbühne referiert unter anderem Radiodoktor Christian Thuile über gesunden Schlaf sowie das Zusammenspiel von Psyche und Körper. Die Ärztin Dr. Christina Tomasi stellt wiederum die Frauengesundheit in den Fokus.<BR \/><BR \/>Programmhöhepunkt bildet am Freitagabend die „Good Night“ mit Theater, Comedy und Akrobatik. Auf der Bühne stehen unter anderem die Seniorentheatergruppe „Überholspur“ sowie das Südtiroler Comedy-Duo Windschnur & Iocolano mit seinem Programm „Heute comedy stasera“. Zudem präsentiert Bartender Alex Öhler die neusten Cocktail-Variationen und im Rahmen der „ff-Talks“ diskutieren Fachleute über medizinische Zukunftsthemen wie KI-Diagnostik, Liquid Biopsy und personalisierte Therapien.<BR \/><BR \/>Am Freitagabend ist der Eintritt ab 17 Uhr kostenlos, die Messehallen bleiben bis 22 Uhr geöffnet. Neben regulären Tagestickets bietet die Messe Bozen erstmals ein Drei-Tages-Abonnement für 15 Euro an.<BR \/><BR \/>Die Schirmherrschaft übernehmen die Gemeinde Bozen und das Land Südtirol.