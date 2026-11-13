Weniger Ausstellung, mehr Erlebnis und Begegnung: So lässt sich das Konzept der neuen Messe zusammenfassen, die an die Stelle der traditionellen Herbstmesse tritt. Zahlreiche Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops sollen die Besucherinnen und Besucher dazu anregen, sich mit einem gesunden Lebensstil auseinanderzusetzen und neue Impulse für den Alltag mitzunehmen.<BR \/><BR \/>Inhaltlich deckt die Publikumsmesse ein breites Themenspektrum ab. Dieses reicht von Ernährung und Bewegung über Gesundheit und Kosmetik bis hin zu Wohnen und Mobilität.<BR \/><BR \/>Zu den wichtigsten Partnern der „Good Life“ zählt das Land Südtirol. Unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft. Tag für Tag“ stellen verschiedene Bereiche der Landesverwaltung ihre Tätigkeiten und Angebote vor. Mit dabei sind unter anderem der Forstdienst, der Sanitätsdienst und die Südtiroler Transportagenturen.<BR \/><BR \/>Die Messe läuft noch bis einschließlich Sonntag, 15. November. Weitere Infos zum Programm finden Sie <a href="https:\/\/www.fierabolzano.it\/de\/goodlife" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier. <\/a>