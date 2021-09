Neue Rentereform in Sicht: Das ist geplant

Alle paar Jahre kann man sich in Italien auf neue Pensionsbestimmungen einstellen. So auch im kommenden Jahr. Denn eines ist fix: Die sogenannte Quote 100, um früher in Rente zu gehen, wird es 2022 nicht mehr geben. Doch was kommt stattdessen? Rentenexperte Helmuth Renzler erklärt, welche Vorschläge zurzeit auf dem Tisch liegen.+ Von Sabine Gamper