Neue Skisaison: Welche Fragen noch offen sind

Die Regeln für die Wintersaison stehen, die Abgeordnetenkammer in Rom hat das Sicherheitskonzept genehmigt. „Nun können wir endlich mit den Vorbereitungen für die Wintersaison beginnen“, sagt Helmut Sartori, Präsident der Südtiroler Seilbahnunternehmer. Doch einige Fragen sind noch zu klären. Was ist, wenn man beim Kartenvorverkauf eine Saisonkarte kaufen will, aber keinen Grünen Pass besitzt? + Von Arnold Sorg