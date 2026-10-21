Und zwar mit künstlich erzeugten Vibrationen, die den für die Übertragung verantwortlichen Schädling bei der Partnersuche verwirren sollen. Der Ansatz kommt ohne chemische Wirkstoffe aus und könnte künftig helfen, den Einsatz von Insektiziden zu verringern.<BR \/><BR \/>Die Edmund-Mach-Stiftung in San Michele hat dafür ihre Versuche mit der sogenannten vibrierenden Verwirrtechnik ausgeweitet. Im Sommer 2026 installierten die Wissenschaftler eine neue Generation von Geräten in zwei Versuchsweinbergen in San Michele all'Adige und in Telve im Valsugana-Tal. Beide Flächen sind jeweils rund 1,5 Hektar groß. An dem Forschungsprojekt ist auch die Universität Turin beteiligt. Beobachtet wird die Amerikanische Rebzikade (Scaphoideus titanus). <BR \/><BR \/>Das Insekt überträgt den Erreger der Goldgelben Vergilbung, ein pflanzenschädigendes Phytoplasma. Die Zikaden nutzen Schwingungen, die sich über das Pflanzengewebe ausbreiten, um potenzielle Partner zu finden. Die in den Weinbergen installierten Geräte senden künstliche Vibrationssignale aus, die diese Kommunikation stören und so die Paarung erschweren sollen. Ob sich dadurch die Population der Rebzikade und letztlich die Ausbreitung der Krankheit wirksam begrenzen lassen, muss die weitere Forschung zeigen.<h3>\r\nHintergrund<\/h3>Die Goldgelbe Vergilbung (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) ist eine gefährliche Rebkrankheit. Durch die hervorgerufenen Ertragsverluste kann sie massive wirtschaftliche Auswirkungen auf die Weinbaubetriebe haben. Aufgrund ihrer Virulenz und epidemischen Ausbreitung ist sie in der EU als Quarantänekrankheit eingestuft und unterliegt der Melde- und Rodungspflicht. Nach dem ersten Nachweis der Goldgelben Vergilbung im Südtiroler Weinbau im Jahr 2016 breitet sich die Krankheit seit 2018 immer weiter aus.