Italiener müssen eine massive Preissteigerung im Lebensmittelbereich verkraften, die – bei gleichbleibendem Konsum – einer jährlichen Mehrbelastung von 6,8 Milliarden Euro für den Kauf von Lebensmitteln und Getränken entspricht, berechnet die Verbraucherorganisation Assoutenti auf Grundlage der von Istat veröffentlichten Inflationsdaten.<BR \/><BR \/>„Im August sind die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke im Jahresvergleich um 4,2 Prozent gestiegen, bei unverarbeiteten Lebensmitteln liegt der Anstieg sogar bei 5,6 Prozent“, erklärte der Präsident von Assoutenti, Gabriele Melluso. Für eine Familie mit zwei Kindern bedeute dies eine zusätzliche jährliche Belastung von 384 Euro.