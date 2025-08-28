Der „Ecobonus“ für Pkw stammt nicht aus neuen Geldern, sondern aus übrig gebliebenen Mitteln des Wiederaufbauprogramms PNRR. Ursprünglich waren diese knapp 597 Millionen Euro für den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorgesehen, wurden aber nicht abgerufen. <BR \/><BR \/>Jetzt fließen sie in die Kaufprämie – allerdings ausschließlich für rein elektrische Fahrzeuge. Brüssel verlangt, dass die Wiederaufbaugelder sichtbar in „grüne“ Investitionen gehen, weshalb Hybrid- oder Verbrennermodelle diesmal außen vor bleiben.<h3>\r\nVerschrottung Pflicht, Einkommen entscheidend<\/h3>Die Bedingungen sind streng: Wer den Bonus nutzen will, muss ein Auto mit Verbrennungsmotor bis Euro 5 verschrotten – also Modelle, die vor September 2015 erstmals zugelassen wurden. Zudem muss das Fahrzeug seit mindestens sechs Monaten auf den Antragsteller registriert sein.<BR \/><BR \/>Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach dem Isee-Wert (Haushalts-Einkommens- und Vermögensnachweis): Für einen Isee bis 30.000 Euro gibt es 11.000 Euro Zuschuss, wer zwischen 30.000 und 40.000 Euro liegt, erhält 9.000 Euro Förderung. Haushalte mit höherem Einkommen sind ausgeschlossen.<h3>\r\nPreisobergrenze<\/h3>Zusätzlich gilt eine Preisgrenze: Der Netto-Listenpreis des neuen Fahrzeugs darf höchstens 35.000 Euro betragen – brutto also rund 42.700 Euro. Sonderausstattungen sind nicht eingeschlossen.<h3>\r\nKein „Clickday“, sondern Online-Voucher<\/h3>Mit dem Ecobonus vom Juni 2024 hat die neue Förderung wenig gemein. Damals war der Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich weiter gefasst, die Mittel dagegen stark begrenzt – so sehr, dass der Topf nach wenigen Stunden ausgeschöpft war. Viele Interessenten gingen beim sogenannten „Clickday“ leer aus, was für massiven Ärger sorgte: bei Herstellern, Händlern und nicht zuletzt bei potenziellen Käufern.<BR \/><BR \/>Diesmal soll das Prozedere anders ablaufen, wie Lukas Baumgartner, Präsident der Bozner Autoindustriale-Gruppe (u.a. Mercedes-Benz, Smart, Renault, Dacia), erklärt: „Bis Oktober schaltet das Umwelt- und Energieministerium ein neues Online-Portal frei, auf dem sich potenzielle Autokäufer nach vorheriger Registrierung einen Voucher sichern können. Dieser berechtigt wiederum zum Preisnachlass beim Händler.“ <BR \/><BR \/>Nicht die Autohäuser müssen also – wie bei früheren Verschrottungsprämien – die Anträge stellen, sondern der Kunde erledigt das vorab, indem er sich den Gutschein besorgt. „Das Risiko, dass die Mittel wie im Vorjahr nach Stunden aufgebraucht sind, sehe ich diesmal nicht mehr – schon allein deshalb, weil die Kriterien ganz andere sind – und durchaus restriktiv“, so Baumgartner.<h3>\r\n„Zielgerichtet und nachvollziehbar“<\/h3>„Ich will nicht sagen, dass die Regeln zu streng sind, auch wenn ein wichtiger Teil des Mittelstands außen vor bleiben dürfte. Im Kern halte ich sie für zielgerichtet und nachvollziehbar“, sagt Baumgartner. „Man will einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen, deren Fuhrpark meist älter ist, konkret unterstützen. Dieser Ansatz ist sicher zu begrüßen. Man erkennt darin einen Kompromiss zwischen verschiedenen Interessensgruppen und eine gewisse Portion Pragmatismus.“<BR \/><BR \/>Die Preisobergrenze von 35.000 Euro sieht er allerdings kritisch: „Die Gefahr, dass ein Niedrigverdiener ein teures E-Auto kauft, besteht nicht, weil er dafür schlicht die Mittel nicht hat.“<h3>\r\nVom Kleinstwagen bis zum Kompakt-SUV<\/h3>Innerhalb des Preisrahmens gebe es mittlerweile ein breites Angebot – „nicht nur Kleinst- und Kleinwagen, auch Kompakt-SUV und Familienautos sind dabei.“ <BR \/><BR \/>Wie groß die Einsparungen in der Praxis ausfallen können, zeigt das Beispiel des Dacia Spring: „Der Neupreis liegt bei 17.900 Euro brutto. Zieht man die Förderungen von 11.000 Euro ab, landet man bei unter 7.000 Euro.“ Ein neues E-Auto für wenige Tausend Euro also – ein Angebot, das viele neugierig machen dürfte.<h3>\r\n„Ein Signal, kein Dauerprogramm“<\/h3>Trotz aller Chancen warnt Baumgartner vor überzogenen Erwartungen: „Natürlich gibt es einen Schub für die Branche. Aber er ist zeitlich begrenzt. Solche Programme schaffen es nicht, den Technologiewandel allein voranzutreiben. Allerhöchstens senden sie ein Signal aus, dass auch Rom mittlerweile an die E-Mobilität glaubt.“<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71179079_quote" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Nachhaltiger wären grundlegende Weichenstellungen: „Es bräuchte mehrjährige Programme, damit Planungssicherheit herrscht. Ein guter Hebel, der in Italien bislang nicht genutzt wird, ist die Steuerpolitik. Österreich hat einen enormen Aufwind erlebt, weil E-Autos dort für Firmen steuerlich attraktiv gemacht wurden.“<h3>\r\nUnsicherheit im Markt<\/h3>Allgemein sei das Marktumfeld schwierig. „Viele Kunden sind noch immer verunsichert – Zweifel und Mythen rund um das E-Auto halten sich hartnäckig. Daran sind auch die Medien nicht unschuldig. Doch durch konsequente Beratung und Aufklärung sowie immer mehr persönliche Erfahrungen mit E-Autos wird der Wandel an Fahrt aufnehmen. Ich kenne kaum Kunden, die von einem E-Auto wieder zurück zum Verbrenner gewechselt wären.“