Neuer Carabinieri-Wettbewerb: 32 Stellen für zweisprachige Anwärter

Mittlerweile traditionell sind bei den Wettbewerben der Carabinieri einige Stellen für zweisprachige Anwärter und Anwärterinnen reserviert. Interessierte zwischen 17 und 24 Jahren (für Personen im Militärdienst gelten 25 bzw. 28 Jahre) können sich bis 1. Juni 2023 zur Teilnahme am Wettbewerb anmelden. Voraussetzung sind Matura und entsprechender Zweisprachigkeitsnachweis beziehungweise B1-Niveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.Die Inhaber des Zweisprachigkeitsnachweises können die schriftliche Prüfung in deutscher Sprache ablegen und werden nach Abschluss des Lehrgangs den Dienststellen in Südtirol oder den Dienststellen mit regionaler Zuständigkeit zugewiesen.Landeshauptmann Arno Kompatscher hat von Anfang an solche Wettbewerbe unterstützt und betont: „Es ist wichtig, dass die Sicherheitskräfte die Sprache der Bevölkerung sprechen – das erhöht das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die Institutionen. Auch in einem Tourismusland wie Südtirol mit vielen Gästen aus dem deutschsprachigen Raum ist es wichtig, den Menschen in sensiblen Situationen in ihrer Muttersprache weiterhelfen zu können.“Die Bewerber und Bewerberinnen können sich online auf der Internetseite der Carabinieri bewerben. Auf dieser Seite und bei allen Carabinieristationen gibt es Informationen.