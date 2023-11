Neuer HGV-Direktor: „Stimmung kippt hin und wieder ins Negative“

„ Die Stimmung ist sehr differenziert und es stimmt, dass sie hin und wieder auch ins Negative kippt. ” — Raffael Mooswalder

Raffael Mooswalder: Ich muss vorausschicken, dass unser Verband gut aufgestellt, gut organisiert und ein starker Verband und Dienstleister für unsere Mitglieder ist. Aber es stimmt: Es gibt verschiedene Herausforderungen, denen wir uns als Verband in Zukunft stellen müssen, um den Vertretungsanspruch unseres Sektors zu garantieren. Gearbeitet werden muss vor allem an 2 Fronten.Mooswalder: Einerseits an der Tourismusgesinnung und andererseits am Strukturwandel.Mooswalder: Die Stimmung ist sehr differenziert und es stimmt, dass sie hin und wieder auch ins Negative kippt. Aber gerade da müssen wir ansetzen. Es gibt auch schon normative Maßnahmen, die nur unseren Sektor betrifft, etwa die Bettenobergrenze. Aber zusätzlich müssen Maßnahmen getroffen werden, die etwa den Verkehr anbelangen, die Besucherstromlenkung oder bestimmte Eintrittsregelungen in Hotspot-Gebieten.Mooswalder: Wir müssen die Klein- und Mittelbetriebe, die Restaurants und Bars in den Mittelpunkt stellen.Mooswalder: Wir müssen als Verband Ansprechpartner für alle Betriebe sein und auch bleiben. Wir dürfen keine Kategorien zurücklassen. Das muss unser Anspruch sein. Immerhin machen die Klein- und Mittelbetriebe 25 Prozent unserer Mitglieder aus.