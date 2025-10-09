<BR \/>Der neue Stand bietet Raum für Gespräche, eine Stube, eine Theke sowie modular anpassbare Präsentationsflächen. So sollen sich künftig auch Unternehmen unter der Marke Südtirol auf internationalen Messen zeigen können.<BR \/><BR \/>„Für den Messeauftritt ist es von großem Vorteil, wenn die teilnehmenden Betriebe unter einem einheitlichen Dach auftreten – der Südtirol-Marke. So profitieren sie unmittelbar von der Strahlkraft der Marke, die einen sehr guten Ruf und große Bekanntheit genießt“, sagt Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.<BR \/><BR \/>„Unter der Südtirol-Marke aufzutreten, signalisiert Verbundenheit mit der Region, die Förderung nachhaltiger Werte und hohe Qualitätsstandards“, unterstreicht IDM-Präsident Hansi Pichler. So können sich Unternehmen auf Messen gegenüber der Konkurrenz absetzen.<h3>\r\nModernes Design, nachhaltige Materialien<\/h3>Entworfen wurde der neue Stand vom Architekturbüro Willeit – Niederstätter aus Bozen. Zum Einsatz kommen nachhaltige Materialien aus Südtirol – darunter Lodenstoff, Holz, Stein und Heu. Den Zuschlag für die Umsetzung erhielt die Tischlerei Höller aus Leifers.<BR \/><BR \/>Neben dem hochwertigen Design spielt auch die digitale Erlebniswelt eine zentrale Rolle. „Deshalb sind in den Stand digitale Info- und Erlebnismodule integriert“, sagt IDM-Generaldirektor Erwin Hinteregger. Dazu gehört ein Südtirol-Info-Point, der Inhalte zur Wirtschaftsregion Südtirol und ihren Unternehmen bietet. Einen spielerischen Zugang zur Südtiroler Welt gibt es beim „Touch Table“, mit dem man digital durch Südtirol navigieren kann.<BR \/><BR \/>Seinen ersten großen Auftritt feierte der neue Südtirol-Messestand auf der Anuga in Köln – eine der weltweit wichtigsten Fachmessen für Lebensmittel und Getränke. Zum Einsatz kommen wird der Stand dieses Jahr noch im November bei der „Heim und Handwerk“ in München sowie bei der „Alles für den Gast“ in Salzburg. Im Dezember gibt es weiters ein Gastspiel auf der „Artigiano in Fiera“ in Mailand.