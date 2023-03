Neuer Ortsausschuss der Handwerker gewählt

Wie in vielen Südtiroler Gemeinden fand auch im Sarntal die Neuwahl des lvh-Ortsausschusses statt. Die Sarner Handwerksunternehmen sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt für eine starke Gemeinschaft, Innovationsgeist und die Vermarktung von Qualitätsleistungen im Handwerk. Dabei gelingt es ihnen, Tradition und Innovation kreativ miteinander zu verbinden.Bei der jüngsten Ortsversammlung des lvh wurde erneut eine junge und motivierte Gruppe gewählt, welche nun den neuen lvh-Ortsausschuss bildet. Thomas Trojer (Trojer GmbH) übergab den Führungsstab an Gerd Trojer (Auto Sarntal Ohg). Der neue Ortsausschuss setzt sich zusammen aus Sarah Gramm (Auto Sarntal Ohg), René Bernard (Herzstuck), Florian Oberhöller (Oberhöller Martin GmbH), Elmar Trojer (Trojer Energiesysteme GmbH), Markus Gasser (Schmiede Gasser Ohg), Patrick Kienzl (Kienzl Markus), Stefan Tasser (Elektro Stefan Tasser), Carmen Thaler und Matthias Mair (Elektro Mair & Co. KG).„Gemeinsam werden wir die zukünftigen Herausforderungen angehen und hoffentlich viele neue Ideen umsetzen“, freut sich der neue Ortsobmann. Unterstützung erhält er dabei vom Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister lvh.apa. „Die Sarner Handwerker/innen sind Vorzeigebeispiele, wenn es um den Nachwuchs geht oder um kreative Ideen für neue Produkte und Dienstleistungen. Es ist immer wieder eine Freude und Ehre mit ihnen zusammenzuarbeiten“, unterstrich lvh-Vizepräsident Hannes Mussak. Auch lvh-Bezirksobmann von Bozen Land, Horst Pichler, gratulierte der neuen Gruppe herzlich: „Mit dem neuen Team wird die Zukunft des Handwerks im Sarntal sicherlich weiterhin sehr erfolgreich sein.“Ebenso fortgesetzt werden soll die gute Zusammenarbeit mit der Sarner Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Christian Reichsigl betonte: „Unser Ziel ist es, die Arbeiten so gut wie möglich im Tal zu vergeben, sodass die Wertschöpfung vor Ort bleibt. Handwerk und Gemeinde arbeiten seit jeher gut zusammen. Ich freue mich auf die Fortsetzung dieser Partnerschaft.“