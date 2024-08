Neuer Präsident des Regionalen Komitees der Jungunternehmer

Netzwerk unter Jungunternehmern stärken

In komplexer Welt ist Zusammenarbeit unabdingbar

Francesco Orefice (Dial Funghi Srl), der auch Präsident der Jungunternehmer der Confindustria Trient ist, wurde einstimmig zum Nachfolger von Gianluca Melani (Wide Group AG) aus Bozen gewählt. Melani ging in seinem Bericht auf die 3 Jahre seiner Amtszeit ein, den Einsatz auf lokaler und nationaler Ebene, auch in Zusammenarbeit mit den Gruppen der Jungunternehmer aus anderen italienischen Regionen.Der neugewählte Präsident Francesco Orefice zeigte sich dankbar für das ihm entgegengebrachte Vertrauen: „Mein zentrales Anliegen ist es, das Netzwerk unter den Jungunternehmern weiter zu stärken und auszubauen. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch gemeinsame Ideen und innovative Projekte einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unserer Region leisten können.“„In einer Welt, die uns vor immer komplexere Herausforderungen stellt, ist die Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung, um diese gemeinsam anzugehen und zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund ist der Austausch zwischen den Gruppen der Jungunternehmer aus Südtirol und dem Trentino sehr wertvoll“, so Melanie Pernthaler (Selectra AG), Präsidentin der Gruppe der Jungunternehmer im Unternehmerverband Südtirol abschließend.