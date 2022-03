Neuer Vorstand der Konditoren im hds: „Wir beleben Südtirols Dörfer und Städte“

Die weiteren Vorstandsmitglieder für die kommenden 5 Jahre sind Thomas Dusini (Bozen), Thomas Astner (Brixen), Harald Prantl (Algund), Hans Peter Prenn (Sterzing), Michael Profanter (Milland), Martin Scherer (Bozen), Andreas Silbernagl (Seis am Schlern), Birgit Steinwandter (Toblach) und Heinrich Unterhofer (Bozen).„Konditoreien & Cafés spielen eine wesentliche Rolle in Südtirols Orts- und Stadtentwicklung. Zum einen beleben sie jeden Ortskern und zum anderen dienen sie zum Austausch sowie Treffpunkt für Kunden und Gäste“, unterstreicht Wojnar. Um diese Rolle als „Ortsbeleber“ hervorzuheben, organisieren die Konditoren eine Reihe von Aktionen. So etwa eine Initiative in der Osterzeit verbunden mit einer Benefizaktion.Zu weiteren aktuellen Zielen und Themen der Konditoren gehören unter anderem die Sichtbarkeit und Wertschätzung für den Beruf, die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskonditoren sowie der Austausch mit der Berufsschule, Provinz und den Landesämtern.