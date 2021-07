Neuerung: Erstwohnung kaufen und dabei kräftig Steuern sparen

Gute Nachrichten für junge Menschen, die vorhaben, sich in nächster Zeit ein Eigenheim anzuschaffen. Mit der so genannten zweiten Unterstützungsverordnung wurden nämlich attraktive Begünstigungen eingeführt. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um in den Genuss der Vorteile zu kommen? Die Notariatskammer Bozen liefert die wichtigsten Informationen zum Thema.