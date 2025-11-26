<BR \/>Confturismo ist das koordinierende Gremium innerhalb der Confcommercio, das sämtliche touristische Sektoren zusammenführt – vom Café und Beherbergungsbetrieb über Strandbetreiber bis hin zu Diskotheken. Ziel ist es, die Interessen aller touristischen Unternehmen zu bündeln und die Attraktivität Italiens als Reisedestination nachhaltig zu stärken. <BR \/><BR \/>Insgesamt beschäftigen die über 220.000 touristischen Unternehmen mehr als eine Million Mitarbeiter und erzielen einen jährlichen Umsatz von rund 25 Milliarden Euro.<h3>\r\nHGV gratuliert Pinzger<\/h3>Der HGV zeigt sich erfreut über die Wahl seines ehemaligen Präsidenten. „Manfred Pinzger hat sich als Senator, HGV-Präsident sowie als Vizepräsident von Federalberghi und Confcommercio große Anerkennung erworben. Wir freuen uns, dass er seine umfassenden Erfahrungen und sein Fachwissen nun weiterhin auf nationaler Ebene einbringen kann“, heißt es aus dem Verband.<BR \/><BR \/>In seiner ersten Stellungnahme betonte Pinzger, wie wichtig es sei, alle Kräfte zu bündeln und die unterschiedlichen touristischen Realitäten der Regionen zu berücksichtigen, um gemeinsam die Wettbewerbsfähigkeit des italienischen Tourismussektors zu stärken.