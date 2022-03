Neuheit: So kennt man Loacker noch nicht Neuheit: So kennt man Loacker noch nicht

Seit 1925 prägt Loacker den Waffel-Sektor in Südtirol und weltweit wie kein anderes Unternehmen. Jetzt hat sich der Süßwaren-Hersteller am Ritten in eine neue Nische eingenistet – zunächst als Probelauf.