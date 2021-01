Neujahrstreff 2021: „Wirtschaft blickt in die Zukunft!“

Südtirol steht vor großen Herausforderungen: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung ist. Die Handelskammer Bozen investiert gezielt in digitale Instrumente wie beispielsweise die digitale Identität (SPID) und die digitale Unterschrift, berät die heimischen Betriebe in Sachen Digitalisierung und bietet über das WIFI, den Weiterbildungsservice der Handelskammer, Kurse zu digitalen Themen an.„Mit der Coronakrise hat die Digitalisierung einen enormen Schub erfahren – nun gilt es, die digitalen Kompetenzen in den Südtiroler Unternehmen noch weiter auszubauen, um den zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein“, unterstrich Handelskammerpräsident Michl Ebner.Der Ehrengast des gestrigen Abends, Landesrat Philipp Achammer, betonte: „Die Corona-Pandemie mit den einhergehenden Eindämmungs-Maßnahmen hat mehr als deutlich gezeigt, wie wichtig Digitalisierung und leistungsstarke Breitbandverbindungen sind, egal ob in Betrieben, im Home-Office, in der öffentlichen Verwaltung oder in den Schulen. Gemeinsam müssen wir die Digitalisierung, den Erwerb digitaler Kompetenzen sowie das Innovationsbewusstsein weiter vorantreiben. Nur dann wird es uns gelingen, Südtirol auch für die nächsten Generationen zukunftsfähig zu machen.“Innovation muss täglich gelebt werden, Produktions- und Marktherausforderungen können mittels Einsatzes neuester Technologien gelöst werden. Der Vortrag von Christian Krapf, Verantwortlicher des Verkaufs und der Innovation der Duka AG und damit Gastgeber der gestrigen Auftaktveranstaltung zu den Neujahrstreffs 2021, trug deshalb nicht umsonst den Titel: Never stop! Vorsprung durch Investition in Digitalisierung und Industrie 4.0.Im Anschluss referierte Alex Weissensteiner, Professor der Freien Universität Bozen, zur Pensionsvorsorge in widrigen Zeiten. Tatsache ist, dass der Höhepunkt des demografischen Wandels in ca. 30 Jahren erreicht sein wird. Die öffentliche Hand steht vor einer Mammutaufgabe und die private Vorsorge ist deshalb wichtiger denn je.Die Neujahrstreffs sind bereits zum 10. Mal der Treffpunkt für Südtiroler Unternehmer/innen und Interessierte, um gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen. Aufgrund der Bestimmungen zur Covid-19-Eindämmung finden sie 2021 als Online-Events statt.Für den 18. Januar um 18.00 Uhr ist die zweite Veranstaltung zur Reihe „Wirtschaft blickt in die Zukunft!“ in der Lobis Böden GmbH in Bozen angesetzt. Das dritte und abschließende Treffen findet am 19. Januar in der Obstgenossenschaft Cafa in Meran statt.

stol