Neujahrstreffs 2021: „Wirtschaft blickt in die Zukunft“

Der zweite Neujahrstreff 2021 der Handelskammer fand am Monatg in der Lobis Böden GmbH in Bozen statt. „Wirtschaft blickt in die Zukunft!“ ist das Thema der Veranstaltungsreihe. An insgesamt 3 Abenden treffen sich Unternehmer und Interessierte online, um gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen. Das abschließende Event findet am Dienstagabend in der Obstgenossenschaft Cafa in Meran statt.