Konkret beanstandete die AGCM zwei Praktiken. <BR \/><BR \/>Zum einen soll eDreams sogenannte Dark Patterns – also manipulative Designtricks – eingesetzt haben, um Nutzer zum Abschluss eines Premium-Abos zu bewegen. Laut den Ermittlern wurden Vorteile und Rabatte übertrieben dargestellt sowie künstlicher Zeitdruck und eine vermeintliche Angebotsknappheit erzeugt, um Kunden zu schnellen Entscheidungen zu drängen. Zudem sei häufig automatisch das teurere Abonnement „Prime Plus“ voreingestellt gewesen.<BR \/><BR \/>Für diese manipulative Praxis verhängte die AGCM eine Geldbuße in Höhe von sechs Millionen Euro.<h3>\r\nBehinderung des Widerrufsrechts<\/h3>Darüber hinaus soll eDreams laut Behörde das Kündigen des Abonnements erschwert haben, und das sowohl während der Testphase als auch während der Laufzeit des Abonnements. Dazu seien unter anderem Strategien im Kundenservice eingesetzt worden, um Kündigungen zu verhindern.<BR \/><BR \/>Für die Behinderung des Widerrufsrechts verhängte die AGCM eine weitere Strafe von drei Millionen Euro.