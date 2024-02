„Nicht nur den Holzbau fördern“

2

„ Unser Anliegen ist daher, dass beispielsweise nicht eine Bauweise alleine gefördert wird, sondern es sollte darum gehen, dass möglichst umweltverträglich gebaut wird, unabhängig davon, welches Material zum Einsatz kommt. ” — Christian Grünfelder, Vizepräsident des Baukollegiums

Neue Initiative: „Ein starkes Signal“ ■ Die Betonvereinigung Concrete, das Baukollegium, das Konsortium Bau.recycle und die Baugruppe des Wirtschaftsverbandes für Handwerk und Dienstleister (lvh) haben gemeinsam die Initiative „ <a href="www.massivgut.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Massiv gut</a>“ gestartet. ■ Christian Grünfelder bezeichnet die Initiative als „ein starkes Signal des Bausektors“. ■ Ziel ist es, die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, was heute schon an nachhaltiger und CO2-sparender Bauweise im Massivbau möglich ist und was alles getan wird, um den Weg in Richtung Klimaneutralität zu schaffen.

Christian Grünfelder: Ja, leider hat die Massivbauweise ein zu Unrecht schlechtes Image bzw. das Bauen im Allgemeinen wird von der Bevölkerung nicht besonders positiv wahrgenommen. Dabei wird außer Acht gelassen, dass der Massivbau heute schon klimafreundlich ist.Grünfelder: Es stimmt zwar: Beton ist nicht nachwachsend, aber er hat 2 entscheidende Vorteile: die Recyclefähigkeit und die Regionalität. Er kann also immer wiederverwertet werden. Zudem ist Kies, also Schotter, ein lokaler Rohstoff, der lokal abgebaut und lokal zu Beton veredelt wurde; er hat also einen kurzen Transportweg und damit einen niederen CO-Fußabdruck. Ein weiterer Vorteil liegt in seiner Langlebigkeit. Dazu kommt, dass beim Massivbau der Weg in eine klimaneutrale Zukunft schon vorgezeichnet ist. Denn gemäß den Vorgaben der EU muss die Zementherstellung bis 2040 CO-neutral sein. Das heißt, in Zukunft wird der Massivbau am wenigsten Kohlendioxid produzieren, weil das Hauptmaterial, der Zement, der 90 Prozent des Betons ausmacht, morgen einen CO-Ausstoß von Null hat.Grünfelder: Der Vorteil der Massivbauweise ist, dass wir als einzige den Kreislauf komplett schließen können. Ziegel und vor allem Beton können und werden heute schon wiederverwertet: Abfall wird zu einem Recycling-Produkt veredelt und wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Wie der Anteil der Wiederverwertung noch weiter erhöht werden kann, das untersucht derzeit eine Forschungsinitiative mit dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung. Dabei geht es vor allem um den Bauschutt, der unser größter Abfall ist. Ziel ist es, ihn professionell aufzubereiten und zu veredeln, um ihn morgen zu einem gewissen Prozentsatz wieder in Beton einzubauen. Besser werden müssen wir auch noch im Bereich des Klimahaus.Grünfelder: Dort ist es wichtig, dass wir beispielsweise beim Bau selbst oder bei den Hinterfüllungen vermehrt Recyclingprodukte verwenden und dafür auch Bonuspunkte vergeben – Stichwort „KlimaHaus Nature“ („KlimaHaus Nature“ zertifiziert ein Gebäude nicht nur nach seiner Energieeffizienz, sondern auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Bewohner, Anm.d.Red.). Des Weiteren ist es wichtig, dass wir versuchen, nicht zu viele verschiedene Baustoffe zu verwenden, wie beispielsweise Dämmungen, weil diese vielfach nicht wiederverwertet werden können.Grünfelder: Es geht nicht darum aufzuzeigen, ob eine Bauweise besser ist als die andere. Jeder Bauherr soll selbst frei entscheiden, wie er bauen möchte. Es ist uns aber wichtig, dass möglichste viele Informationen zur Entscheidungsfindung vorliegen. Allerdings ist es nicht unbedingt korrekt, wenn man nur Holzbauten fördert. Eigentlich müsste man sagen, man unterstützt klimaneutrales oder nachhaltiges Bauen. Unser Anliegen ist daher, dass beispielsweise nicht eine Bauweise alleine gefördert wird, sondern die Nachhaltigkeit und CO-Einsparung in den Mittelpunkt gestellt wird. Es sollte darum gehen, dass möglichst umweltverträglich gebaut wird, unabhängig davon, welches Material zum Einsatz kommt. Dies geht – und das wollen wir mit dieser Initiative aufzeigen – auch mit der Massivbauweise.