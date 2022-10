Nicht nur Strom: Auch Brot, Butter, Reis und Zucker deutlich teurer geworden

Das sagt die Verbraucherzentrale Südtirol dazu

Die Konsumentenvereinigung hat die Top 40 der gestiegenen Preise in Italien erstellt. An erster Stelle stehen erwartungsgemäß die Energiekosten mit einer Preissteigerung von 329 Prozent im Vergleich zu Oktober 2021.Danach folgen die Lebensmittel Butter (plus 42,9 Prozent), Zucker (plus 35,9 Prozent) und Reis (plus 30,6 Prozent).Aber auch der Preis für Brot (plus 15,9 Prozent) ist laut der UNC-Erhebung in Italien deutlich gestiegen, dasselbe gilt für Milch (plus 29,4 Prozent), Margarine (plus 29,2 Prozent), frisches Gemüse (plus 25,1 Prozent) und Mehl (plus 23,7 Prozent).In Italien ist die Inflation im Oktober viel stärker als erwartet gestiegen. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) zogen zum Vorjahresmonat um 12,8 Prozent an.