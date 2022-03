Ein Südtiroler in den Top 100 von „Forbes Italia“

Der 29-jährige Südtiroler ist Gründer und CEO von inewa, eines jungen Energiedienstleistungsunternehmens, das unter der Schirmherrschaft einer der führenden ESCO-Anbieter Europas, der Elevion Group, im Juli 2020 in Italien entstanden ist. Seit November 2021 ist Nikolaus Widmann als Chief Innovation and Sustainability Strategy Officer zudem das jüngste Mitglied des Verwaltungsrats der internationalen Elevion Group.„Ich fühle mich geehrt, zu dieser von ,Forbes‘ ausgewählten Gruppe junger Talente zu gehören. Das erfüllt mich nicht nur mit Stolz, sondern vor allem mit Verantwortung, mich weiterhin rational für eine nachhaltigere und energieeffizientere Zukunft einzusetzen. Dies ist eine wichtige Anerkennung, die ich mit dem gesamten inewa-Team teilen möchte. Dieses Ergebnis bestätigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, inewa als Marktführer bei der Dekarbonisierung in Italien zu etablieren. Gemeinsam sind wir entschlossen, die Energiewende in Europa weiter aktiv voranzutreiben“, schreibt Nikolaus Widmann in einer Aussendung.inewa unterstützt Unternehmen, Industrien und öffentliche Einrichtungen als Partner dabei, ihre Energiewende mit Fokus auf Innovation, Energieeffizienz, Saubere Energie und Nachhaltigkeit voranzutreiben.Das Unternehmen hat seit der Gründung im Jahr 2020 bereits mehr als 200 Projekte im Bereich saubere Energie und Energieeffizienz realisiert, 50 Millionen Euro in Produktionsanlagen für erneuerbare investiert, mehr als 250 aktive Kunden mit Energiedienstleistungen versorgt. Es nimmt an 5 Forschungs- und Entwicklungsprojekten teil und hat bereits Verträge mit einem Umsatz von mehr als 60 Millionen Euro abgeschlossen.Die Elevion Group BV ist einer der führenden europäischen Energiedienstleister im Bereich moderner Energielösungen, die auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität ausgerichtet sind.In diesem Segment gehört die Elevion Group zu den Marktführern in Deutschland. Die Gruppe umfasst aktuell rund 54 konsolidierte Gesellschaften und beschäftigt mehr als 4100 Mitarbeiter an 86 Standorten in 9 Ländern – neben Deutschland zählen dazu die Niederlande, Österreich, Italien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien und China.Zu den Kunden gehören bedeutende Akteure aus der Luftfahrt-, Automobil-, Lebensmittel-, Gesundheits- und Technologiebranche. Eigentümer von Elevion Group ist die EZ-Gruppe, eines der Top-10-Unternehmen auf dem europäischen Energiemarkt.

