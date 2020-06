„Nur 50 Prozent der Hotels in Südtirol geöffnet“

„Ich gehe davon aus, dass in Südtirol momentan nur rund 50 Prozent der Hotels offen haben“, sagt Pinzger. „Viele Betriebe haben entschieden, erst in den kommenden Wochen zu öffnen.“Und in jenen Hotels, die offen haben, ist die Auslastung nicht gerade berauschend: Der HGV-Präsident geht von einer durchschnittlichen Auslastung pro Betrieb von 30 Prozent aus. „Außer die Hotels, die ihre Zimmer zu Schleuderpreisen anbieten, die haben eine höhere Auslastung.“

sor