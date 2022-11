Meldung Superbonus 110 Prozent: Bis diesen Freitag

Die Reduzierung des Superbonus von 110 auf 90 Prozent startet am 1. Jänner 2023, so ist es im „Decreto Aiuti quater“ vorgesehen.Wer die Arbeiten bereits aufgenommen und bis September diesen Jahres 30 Prozent davon abgeschlossen hat, bekommt jedoch bis zum zum 31. März 2023 den Bonus im vollen Umfang von 110 Prozent.Zudem gibt es noch eine weitere Möglichkeit, um in den Genuss des vollen Bonus zu kommen – allerdings wird die Zeit knapp: Die italienische Regierung hat nämlich beschlossen, dass man die vollen 110 Prozent erhält, wenn mit dem Bau innerhalb 25. November begonnen wird.Konkret: Bis zum kommenden Freitag muss die bescheinigte Mitteilung für den Superbonus (Cilas) erfolgen. Auf diese Weise wird versucht, jenen Unternehmen und Steuerzahlern noch die 110 Prozent an Bonus zu gewähren, die kurz davorstehen, mit der Sanierung zu beginnen.Die Kürzung des Superbonus gilt sowohl für Eigentumswohnungen als auch für Ferienhäuser, die ansonsten von der Prämie ausgeschlossen wären, sofern sie als Hauptwohnung genutzt werden und der Eigentümer über ein Einkommen von weniger als 15.000 Euro verfügt.Mit der Reduzierung des Superbonus auf 90 Prozent will die italienische Regierung rund 4,5 Milliarden Euro an Geld Mitteln einsparen, die für den Superbonus im vollen Umfang hätten aufgewendet werden müssen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.