Laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg sucht eine Agentur bereits nach einer Nachfolge für den Nvidia-Chef. Zumindest vorübergehend gibt es Experten zufolge zwei Optionen für eine Ablöse: Finanzchefin Colette Kress und Top-Entwickler Ian Buck.<BR \/><BR \/>Die 59-jährige Kress übernahm ihren bisherigen Posten 2013. Zuvor hatte sie bei anderen Technologiekonzernen wie Microsoft, Cisco und Texas Instruments gearbeitet. Sie sei die naheliegende Wahl, sagte Analyst Josh Gilbert vom Online-Broker eToro. „Sie ist für den Markt eine vertraute und vertrauenswürdige Stimme in einer Zeit, in der dieser eine solche dringend braucht.“ Die Spionageaffäre zehrt zusätzlich an den Nerven der Anleger, die wegen der Spekulationen um ein Abflauen des Booms bei KI bereits angespannt waren.<BR \/><BR \/>Buck stieß 2004 zu dem KI-Chip-Konzern aus dem kalifornischen Santa Klara. Er gilt als treibende Kraft hinter der Entwicklung der Programmierumgebung „Cuda“, mit der das Potenzial der Nvidia-Chips ausgeschöpft werden kann und die sich als Quasi-Standard in der Halbleiterbranche etabliert hat. Seine Fähigkeit, 'unglaublich schwierige' technische Probleme zu lösen, könnte für die Zukunft von Nvidia entscheidend sein - ganz gleich, wer den Konzern leitet.<BR \/><BR \/>Vor wenigen Tagen, als zunächst nur vor einer und nicht zwei Affären die Rede gewesen war, hatte Nvidia noch erklärt, Huang werde den Konzern weiterhin ohne Unterbrechung leiten. Am Mittwoch allerdings hatte die „New York Times“ berichtet, dass Huang auch eine Beziehung mit einer ihm unterstellten Nvidia-Führungskraft unterhalten habe.<BR \/><BR \/>Das Thema hat auch eine große politische Dimension. Nvidia dominiert den Markt für Spezialchips, die für das Training von Modellen der Künstlichen Intelligenz (KI) wie ChatGPT von OpenAI unerlässlich sind. Der Konzern steht damit im Zentrum des technologischen Wettstreits zwischen den USA und China. Die US-Behörden prüfen den Verdacht, dass durch die Affäre mit der chinesischen Frau die Regierung in Peking Zugang zu hochmodernen KI-Chips hatte, deren Export nach China verboten ist. Die USA versuchen seit 2022 mit Exportkontrollen, Chinas Zugang zu diesen Technologien einzuschränken, um den technologischen und militärischen Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen. Huang hat auch einen kurzen Draht zu US-Präsident Donald Trump.<BR \/><BR \/>Die „New York Times“ berichtete am Mittwoch, bei der zweiten Affäre habe es sich um eine Beziehung Huangs mit einer ihm unterstellten Führungskraft gehandelt. Es gehe um die für das Gesundheitsgeschäft zuständige Vizepräsidentin Kimberly Powell, schrieb das Blatt unter Berufung auf fünf Mitarbeiter. Die Berichte folgen wenige Tage auf Huangs Eingeständnis, eine Affäre einer chinesischen Geschäftsfrau gehabt zu haben. Der Verwaltungsrat von Nvidia untersucht derzeit, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde. US-Geheimdiensten zufolge soll die Geschäftsfrau Lieferungen von Nvidia-Chips an chinesische Unternehmen ermöglicht haben.<BR \/><BR \/>Das an der Börse notierte Unternehmen hat seit dem Bekanntwerden der Affäre mit der chinesischen Frau mehr als 300 Mrd. Dollar (270 Mrd. Euro) an Wert eingebüßt. Ein möglicher Abgang von Jensen Huang würde ein Führungsvakuum Nvidia hinterlassen. Der Konzern war zuletzt an der Börse mit rund vier Billionen Dollar bewertet. Der in den USA aufgewachsene Jensen Huang tritt meist in einer schwarzen Lederjacke auf und wird vor allem in seinem Geburtsland Taiwan wie ein Popstar gefeiert.