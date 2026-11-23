Trump hatte Nvidia mehrfach aufgerufen, dem 63-jährigen Unternehmensmitgründer eine zweite Chance zu geben. „Die Regierung der Vereinigten Staaten hat keinen Anlass zu der Annahme, dass Jensens Rückkehr zu Nvidia ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt“, erklärte Trump nun. Es gebe keine Beweise, dass Huang sich an rechtswidrigem Verhalten beteiligt habe.<BR \/><BR \/>Nach Bekanntgabe der Personalentscheidung schoss der Aktienkurs des Chipentwicklers in New York in die Höhe. Er schloss an der Wall Street am Montag bei 165,05 Dollar (150,50 Euro), das war ein Plus von fast 32 Prozent. Nvidia gewann damit 900 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Der technologielastige Nasdaq-Index legte in der Folge um 6,5 Prozent zu, auch der Dow Jones und der breiter aufgestellte S&P 500 waren deutlich im Aufwind.<BR \/><BR \/>Huang war Mitte November im Zuge von Enthüllungen der „New York Times“ über außereheliche Affären zurückgetreten. Eine der Frauen - die mit Huang nicht verwandte Alice Huang - soll eine chinesische Spionin sein und während ihrer Affäre mit dem Nvidia-Chef im Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gestanden haben. Ein Teil der Nvidia-Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz (KI) soll laut der Zeitung trotz eines US-Exportverbots nach China weitergeleitet worden sein.<BR \/><BR \/>Nvidia berief sich in seiner Erklärung auf „Rückmeldungen aus den höchsten Ebenen der US-Regierung“ zu der Personalie Huang. Der Vorstand sei deshalb „zuversichtlich, dass die Wiedereinsetzung von Herrn Huang kein nationales Sicherheitsrisiko darstellt“. Der Konzern hatte zu den Spionagevorwürfen eine interne Untersuchung eingeleitet. Sie ist laut der Konzernmitteilung weiter nicht abgeschlossen. Huang habe sich aber zur Zusammenarbeit mit den internen Ermittlern bereit erklärt, hieß es.<BR \/><BR \/>Huang sei die „richtige Person, um Nvidia zu führen“, erklärte das Unternehmen weiter. Seine Wiedereinsetzung sei „im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden“. Noch in der vergangenen Woche hatte das Gremium eine Rückkehr Huangs an die Spitze von Nvidia einstimmig abgelehnt.<BR \/><BR \/>Huang dankte dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen. Er kehre „mit größter Demut“ in den Konzern zurück und könne es nicht abwarten, wieder an die Arbeit zu gehen, erklärte er.<BR \/><BR \/>Scharfe Kritik kam aus der Demokratischen Partei, die Anfang November siegreich aus den US-Kongresswahlen hervorgegangen war. Der Top-Demokrat im Senat, Chuck Schumer, warf Trump vor, „seine eigenen finanziellen Interessen und die Bedürfnisse seiner Milliardärsfreunde über unsere nationale Sicherheit“ zu stellen. Der Präsident hatte in seiner zweiten Amtszeit nach offiziellen Angaben mehrfach Nvidia-Aktien gekauft.<BR \/><BR \/>Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren aus dem Bankenausschuss nannte die Wiedereinsetzung Huangs „leichtsinnig“. Der Konzern schulde dem Kongress „weiterhin Antworten zur Einhaltung der US-Exportkontrollen“, erklärte sie in Washington. Kommende Woche sind im Kongress mehrere Ausschussanhörungen mit Huang und weiteren Konzernvertretern anberaumt.<BR \/><BR \/>Neben Musk hatten sich auch Unternehmenschefs wie Uber-Mitgründer Travis Kalanick in einem offenen Brief für eine Rückkehr Huangs eingesetzt, solange ihm kein Fehlverhalten nachgewiesen sei. Die Petition erhielt mehr als 200.000 Unterschriften - auch von tausenden Menschen, die sich selbst als Nvidia-Mitarbeiter bezeichneten.<BR \/><BR \/>Der Konzern spielt im internationalen Technologiewettlauf um KI eine Schlüsselrolle als Entwickler leistungsstarker Chips für Rechenzentren. Huang hatte Nvidia 1993 mit gegründet und war im Zuge des KI-Booms zu einem der reichsten und mächtigsten Unternehmer der Welt aufgestiegen. Er ist zudem einer von Trumps inoffiziellen Beratern in KI-Fragen.<BR \/><BR \/>Die Affäre um Huang hatte an der Wall Street zu Turbulenzen geführt, weil die Nvidia-Prozessoren für die weltweite KI-Entwicklung unerlässlich sind. Der Vorstand habe deshalb „keine andere Wahl gehabt, als ihn zurückzuholen“, erklärte der Analyst Dan Ives von Yorkville Ives & Co. Der Experte Jacob Bourne vom Beratungsunternehmen Emarketer erklärte, die Personalentscheidung werfe „Fragen zu dem enormen Einfluss einiger Führungskräfte“ im KI-Bereich auf.<BR \/><BR \/>Nach Huangs Rücktritt hatte Nvidia seine Finanzvorständin Colette Kress als Interimschefin eingesetzt. Sie kehrt nun auf ihren alten Posten zurück.