Oberalp-Gruppe eröffnet neuen Sitz in Mailand

„Strategische Entscheidung“

Rund halbe Million Euro investiert

Im Gebäude „Open 366“, das im Stadtviertel Bicocca liegt, wurden auf 900 Quadratmetern Büros und Showrooms für die 6 Marken der Gruppe (Salewa, Dynafit, Wild Country, Pomoca, Evolv und La Munt) und die 7 Partnermarken (Under Armour, Fischer, Barts, Falke, Burlington, Smith und 2117 of Sweden) eingerichtet.„Dieser Sitz soll es Besuchern ermöglichen, ganzheitlich in die Produktwelten und in die Philosophie von Oberalp einzutauchen“, wie es vonseiten des Unternehmens heißt.Der neue Standort sei aber auch eine strategische Entscheidung, die die weitere Internationalisierung, über die Grenzen Italiens hinaus, vorantreiben soll.„Die Entscheidung, in den Standort Mailand zu investieren, ist nicht zufällig. Die Stadt entwickelt sich in Italien und weltweit immer mehr zu einem Zentrum der Innovation und Inspiration, insbesondere in den Bereichen Mode, Sport und Lifestyle“, betont Oberalp-Geschäftsführer Christoph Engl. „Außerdem, und das ist für uns entscheidend, ist Mailand die Hauptstadt der italienischen Wirtschaft, umgeben von Bergen, die unser Kerngeschäft sind.“„Wir begeistern Menschen für den Berg, das ist unsere Priorität und mit dieser Mission wenden wir uns verstärkt an junge Menschen, die sich seit der Pandemie zunehmend dem Sport und Outdoor-Aktivitäten widmen“, unterstrich auch Ruth Oberrauch, Mitglied des Verwaltungsrates.In die neue Niederlassung hat die Gruppe den Angaben zufolge mehr als eine halbe Million Euro investiert.Das Gebäude „Open 336“ passt auch architektonisch zum Konzept des Salewa-Hauptsitzes in Bozen, wie das Unternehmen zudem betont. Beide Gebäude hat das Mailänder Architekturbüro Park Associati entworfen.Die Oberalp-Gruppe hat 12 Niederlassungen weltweit und beschäftigt insgesamt 9000 Mitarbeiter.