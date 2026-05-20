<BR \/><BR \/>Ruth Oberrauch ist bereits mehrere Jahre im Betrieb tätig und Mitglied der Geschäftsleitung. Unter anderem gründete sie 2020 ihr eigene Bergsportmarke für Frauen, La Munt. Seit 2023 ist sie Vizepräsidentin des Unternehmens. <BR \/><BR \/>Ihre Präsidentschaft stellt sie unter das Motto „Brücken bauen“, wie sie kürzlich in einer Ankündigung an die rund 1.200 Mitarbeiter betonte. „Ich fühle mich in meiner Rolle als Brückenbauerin wohl, weil ich weiß, dass ich damit dem Unternehmen eine gute Richtung für seine Zukunft geben kann.“ Partnerschaften seien ein zentraler Erfolgsfaktor der Zukunft – sowohl innerhalb des Unternehmens als auch nach außen. <h3>\r\n18 Sportmarken unter einem Dach<\/h3>Heiner Oberrauch hat das Unternehmen vor mehr als 40 Jahren mit zwei Halbtagskräften gegründet. „Damals gab es einen großen Bedarf an hochwertigen Sportartikeln aus dem Ausland, die ich nach Italien importieren konnte.“ <BR \/><BR \/> Aus diesem Start-up entwickelte sich ein managementgeführtes Familienunternehmen, das heute ein Portfolio von 18 Sportmarken unter einem Dach vereint: Sieben Bergsportmarken – darunter Salewa, Dynafit und LaMunt – stehen im Eigentum des Unternehmens.<BR \/> Darüber hinaus agiert die Oberalp-Gruppe als Markenentwickler und Vertriebspartner für elf Sportmarken wie Under Armour, Fischer, Bollé und Blackroll. <h3>\r\nWas wird Heiner Oberrauch tun?<\/h3>Heiner Oberrauch bleibt Mitglied des Verwaltungsrats der Oberalp AG und wird sich künftig verstärkt anderen Geschäftszweigen der Familie widmen, darunter den Modegeschäften und der Landwirtschaft. Von der Übergabe ist er überzeugt: „Die nächste Generation wird es besser machen als ich“, betonte er vor den Mitarbeitern. <h3>\r\nStefan Rainer folgt auf Christoph Engl<\/h3>Ein weiterer Wechsel steht im Herbst an: Christoph Engl, seit 2018 Geschäftsführer der Oberalp-Gruppe, wird seine Funktion mit 1. Oktober an den derzeitigen Vertriebsvorstand Stefan Rainer übergeben und ab Jahresbeginn 2027 als Senior Advisor für das Unternehmen tätig sein.