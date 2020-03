ÖBB mit 70 Prozent weniger Passagieren

Die Österreichischen Bundesbahnen hatten am Montag im gesamten Bahnnetz - Nah- und Fernverkehr - um 70 Prozent weniger Fahrgäste als üblich, sagte ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä am Dienstag zur APA. Der Umsatz brach um 80 Prozent ein.Die Bundesbahnen werden den öffentlichen Verkehr jedenfalls aufrechterhalten, die Züge fahren teilweise ausgedünnt.„Es ist wichtig, die krisenrelevanten Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zu bringen“, versichert Matthä, der den eigenen Beschäftigten im „Team ÖBB“ seinen großen Dank ausspricht.Die ÖBB-Personenzüge fahren wegen der Grenzschließungen nur mehr innerhalb Österreichs, der Güterverkehr wird international aufrechterhalten.An den Grenzen werden die Loks der Güterzüge ausgewechselt.

apa