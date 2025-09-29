„Die ÖBB bedauern, dass nach dem Rückzug der französischen Partner, die beiden Nachtzugverbindungen ab 14. Dezember 2025 nicht mehr angeboten werden können“, so die Bundesbahnen in einer Aussendung.<BR \/><BR \/>Die Verbindungen wurden von den ÖBB in Kooperation mit der Deutschen Bahn, der französischen SNCF sowie der belgischen NMBS\/SNCB geführt. Zum Einsatz kamen ÖBB-Nightjets, personell besetzt und vertrieben wurden die Zugverbindungen von allen beteiligten Eisenbahngesellschaften. Der Betrieb der Nachtzüge sei ohne Beteiligung internationaler Partner nicht möglich, so die ÖBB. Die Verbindung Wien-Brüssel werde hingegen auch 2026 dreimal wöchentlich angeboten.