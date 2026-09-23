Für das kommende Jahr rechnet die Organisation unverändert mit einem Plus von 0,6 Prozent. Auch mit Blick auf die Weltwirtschaft hat die OECD ihre Prognosen leicht angehoben. Sie geht von 2,9 Prozent Wachstum aus. <BR \/><BR \/>Trotz der negativen Folgen durch den Konflikt im Mittleren Osten blieb das Wachstum in der ersten Jahreshälfte der OECD zufolge in vielen Ländern robust. Große Ölvorräte, Lieferungen von außerhalb der Golfstaaten und staatliche Unterstützungsmaßnahmen federten die Folgen ab.