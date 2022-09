Ölpreise steigen nach russischer Teilmobilmachung deutlich an

Im Fokus steht am Ölmarkt die Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte , um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine weiterzuführen. So verkündete der Kreml am Mittwoch, dass rund 300.000 Reservisten aktiviert werden, nachdem das russische Militär zuletzt Geländeverluste verzeichnet hatte.Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 96,55 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 95,20 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von 12 Sorten zusammen.Der Goldpreis legte ebenfalls zu. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1671,23 Dollar, was einem Aufschlag von 0,3 Prozent zum Vortag entspricht.