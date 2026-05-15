Die Nordseesorte Brent ist bis auf rund 107 US-Dollar je Barrel gestiegen und liegt damit im Wochenverlauf etwa sechs Prozent im Plus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli war zuletzt um gut 1,3 Prozent teurer und kostete 107,14 US-Dollar. Am Markt stehen die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen den USA und China im Fokus.<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump äußerte sich widersprüchlich zur Lage in der Straße von Hormus: Dem Sender Fox News sagte er, die USA bräuchten die Wasserstraße nicht, erklärte später jedoch bei einem Auftritt mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking, man wolle die Meerenge offen halten.<BR \/><BR \/>Chinas Staatschef bot nach Darstellung von Trump Hilfe im Iran-Krieg an. „Er würde es begrüßen, wenn ein Deal erzielt wird“, berichtete Trump gegenüber Fox News. Und weiter: „Er sagte: 'Wenn ich irgendwie helfen kann, würde ich das gerne tun'.“ Von dem Interview wurden zunächst Ausschnitte veröffentlicht. Auf Nachfrage, ob Xi das tatsächlich so gesagt habe, bestätigte Trump dies ausdrücklich.