Österreich: Nachfrage nach italienischem Prosecco steigt

Im Zeitraum Januar-August 2022 sind die Prosecco-Exporte in Richtung Österreich um 2,7 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum 2021 gewachsen. Mit einem Anteil von 2,1 Prozent am Gesamtexport von fast 7,5 Millionen Flaschen besetzt Österreich den 15. Platz unter allen Auslandsmärkten des Prosecco.Damit bestätigt sich ein positiver Trend, der schon seit Jahren anhält. 2021 war ein Exportwachstum in Richtung Österreich von 18,9 Prozent gegenüber dem Corona-Jahr 2020 gemeldet worden. 11,6 Millionen Flaschen waren nach Österreich exportiert worden.Italienischer Wein ist im Ausland immer beliebter. Italiens Weinexporte stiegen im Pandemiejahr 2021 um 12,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 7,1 Milliarden Euro, geht aus Angaben des Statistikamts Istat hervor. Dazu hat auch Österreich beigetragen. 2021 wurde nach Österreich italienischer Wein im Wert von 112 Millionen Euro exportiert, das sind 3,4 Prozent mehr gegenüber 2020.