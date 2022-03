„Olympia 2026 ist eine Chance für die Region“

Olympia 2026 kann für die heimischen Unternehmen und den gesamten alpinen Raum zu einem außerordentlichen Wachstumsmotor werden, so die Industriellenvereinigung der Region Trentino-Südtirol.„Unser Land ist reich an unternehmerischen Vorzeigebetrieben, die bei großen Sportevents ihr Know-how bereits unter Beweis stellen konnten. Die olympischen Spiele 2026, die teilweise auch im Trentino und in Südtirol stattfinden werden, sind eine große Chance, um unsere Leistungen weltweit aufzuzeigen“, sagt der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Heiner Oberrauch.Der Präsident der Confindustria Trient, Fausto Manzana, ergänzt: „Es muss in Infrastrukturen investiert werden, die zukunftsweisend sind, sowohl in Hinblick auf die Nachhaltigkeit als auch hinsichtlich der Einbindung der Bevölkerung vor Ort. Es handelt sich um eine einzigartige Chance, um den Dolomitenraum im Bereich Wachstum, Entwicklung und internationaler Attraktivität neu auszurichten.“Manzana, der derzeit auch an der Spitze der regionalen Confindustria steht, erinnert in diesem Zusammenhang an eine von den Industriellenvereinigungen von Bozen, Trient und Belluno gemeinsam an die Universität Padua in Auftrag gegebenen Studie, zu Maßnahmen und strategischen Infrastrukturen für Olympia 2026, aber auch darüber hinaus. „Ziel muss es sein, sanfte und nachhaltige Bauten zum Vorteil für die Jugend zu errichten, mit einem geringen Umwelteinfluss, aber einem hohen Mehrwert für die kommenden Generationen“, so Manzana und Oberrauch.