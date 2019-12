Onlinekauf zu Weihnachten: Wie gut kennen Sie Ihre Rechte?

Eines der wichtigsten Rechte beim Internetkauf ist das Rücktrittsrecht, also das Recht, ohne Angabe von Gründen vom Kauf zurückzutreten.





Ein Rücktritt ist innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Lieferung möglich. Da diese Frist auch für Weihnachtsgeschenke gilt, ist die Rücktrittsfrist an Weihnachten möglicherweise bereits abgelaufen. Erkundigen Sie sich deshalb bereits vor der Bestellung bei Ihren Lieben nach deren Geschenkwünschen. Die Fristverlängerung ist möglich, wenn der Verkäufer den Verbraucher nicht korrekt über sein Rücktrittsrecht informiert, verlängert sich die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts um 12 Monate und endet somit erst nach 12 Monaten und 14 Tagen.Beachten Sie besonders beim Kauf von Kleidung und Schuhen, dass es in den einzelnen Ländern unterschiedliche Größenangaben gibt; so können unnötige Retouren zu Lasten der Umwelt aufgrund falsch gewählter Größen vermieden werden.Schriftlich. Es reicht eine einfache ausdrückliche Mitteilung in beliebiger Form (z. B. E-Mail, Fax, Einschreiben mit Rückantwort). Am besten verwendet man ein Musterformular, das der Händler auf seiner Webseite zur Verfügung stellen muss; alternativ dazu können Sie den Musterbrief der EVZ kostenlos herunterladen:Häufig liegt der Ware ein Rücksendeschein bei, den für das Zurücksenden der Ware verwendet werden muss.Die Anweisungen des Verkäufers gilt es zu Beachten. Die Rücksendung der Ware ohne eine entsprechende Rücktrittserklärung stellt keinen gültigen Rücktritt vom Vertrag dar.Nein, es gibt einige Ausnahmen. So ist zum Beispiel bei maßgefertigten Waren kein Rücktritt möglich, ebenso bei allen Freizeitverträgen, bei denen die Leistung zu einem bestimmten Datum oder in einem bestimmten Zeitraum erfolgen soll, wie beispielsweise bei Konzertkarten, Pauschalreisen, Flügen. Kein Rücktrittsrecht besteht außerdem bei Hygieneartikeln (z. B. Unterwäsche) und wenn eine versiegelte Ware (z. B. CD, DVD, Computerspiel) geöffnet wurde.Ein weiteres wichtiges und unverzichtbares Recht ist die Gewährleistung, also die gesetzliche Garantie. Die Gewährleistungsfrist beträgt EU-weit bei Neuwaren mindestens 2 Jahre. Die Frist für die Geltendmachung des Mangels beträgt 2 Monate ab seiner Entdeckung. Nach dem Erhalt sollten Sie die Ware sofort auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit und Funktionsfähigkeit überprüfen. Wurde nicht alles, ein falsches oder mangelhaftes Produkt geliefert, so sollte man unverzüglich schriftlich beim Verkäufer reklamieren.Beim Kauf auf Internetshops aus Nicht-EU-Ländern könnten nicht dieselben Rechte haben wie beim Kauf innerhalb der EU gelten.Wenn trotzdem etwas schiefgelaufen ist, gibt es bei der Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) kostenlose Unterstützung.

